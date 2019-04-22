النصر السعودي يستعيد لاعب الأسود أمرابط

استعاد نادي النصر السعودي خدمات لاعبه المغربي نور الدين أمرابط، الذي غاب عن اللقاءات الأخيرة بداعي الإصابة، إذ من المرتقب أن تكون عودته إلى الملاعب خلال نهاية الأسبوع الجاري أو الذي يليه على الأقل.

وحسب تقارير إعلامية سعودية، فإن أمرابط سيكون حاضراً بالتداريب الجماعية لفريقه، غدا الثلاثاء، بعد أن خضع لفترة تأهيلية تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.

هذا وكان أمرابط ضمن أبرز الغائبين عن مباراة الأسود الودية الأخيرة أمام الأرجنتين بسبب الإصابة، قبل أن يعود شبحها لمطاردته مجدداً بمنافسات الدوري السعودي، ما فرض على الإدارة عرض حالته الصحية على مختصين بالبرتغال.

يٌشار، إلى أن نور الدين أمرابط يعد ضمن الترسانة الأساسية للنصر رفقة المغربي الثاني عبد الرزاق حمد الله، الذي تسلق سلالم التألق منذ التحاقه بالمجموعة صيفاً، ليصبح الهداف الأبرز بصفوف الناي.