حملة لقتل الكلاب الضالة تنتهي بفاجعة..إصابة طفلة صغيرة بطلق ناري 

تحولت حملة تطهيرية من الكلاب الضالة، في أحياء مدينة فاس، نفذتها مصالح الجماعة الحضارية، أمس الأحد، إلى مأساة لأسرة طفلة، تبلغ من العمر 8 سنوات، أصيبت، في إطار هذه الحملة، بطلق ناري مخصص لقتل الكلاب.

وقالت مصادر “اليوم 24” إنه أثناء الحملة المخصصة لقتل الكلاب في أحياء مدينة فاس، أصيبت طفلة في حي جنان درادر بعد إطلاق الرصاص في الحي المذكور، ما تسبب في إصابتها على مستوى رجلها اليمنى.

وأكد المصدر ذاته أن الأعوان المكلفين بالحملة لم يتوقفوا عن إطلاق الرصاص، إلا بعد تنبيه المواطنين لهم بإصابة الطفلة بشظايا الرصاص، المخصص للكلاب حيث تم نقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجامعي الحسن الثاني.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه لحسن حظ الطفلة أن إصابتها كانت بسيطة، حيث تلقت العلاجات الضرورية، وغادرت المستشفى، رفقة والدتها، فيما تم فتح تحقيق في الحادث عن طريق الخطأ، والقيام بالإجراءات الناجمة عن الحوادث.