بعد المغرب.. السينيغال تتهم غينيا بتزوير أعمار لاعبين اثنين و”الكاف” يراسل اليابان

قدم الاتحاد السينيغالي لكرة القدم، اعتراضا رسميا، لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد المنتخب الغيني لأقل من 17 سنة، وذلك للاشتباه في تزوير أعمار اثنين من لاعبي المنتتخب الغيني، الذي ضمن أمس تأهله لنصف نهائي البطولة الإفريقية التي تقام حاليا في تنزانيا، كما ضمن أيضا بلوغه “مونديال” البرازيل.

وحسب وكالة الأنباء السنغالية الرسمية، فإن الاتحاد السينيغالي، بعث وثائق للاتحاد القاري للعبة، تؤكد بأن لاعبين اثنين من منتخب غينيا، سبق لهما أن شاركا في دوري دولي في اليابان، بجوازي سفر مختلفين عن ذلك الذي شاركا به في البطولة القارية.

وأكد المصدر نفسه، أن اللاعبان المذكوران شاركا في بطولة “Dream Club” التي أقيمت في اليابان بجوازي سفر يثبت أنهما من مواليد 2001، أي أن سنهما الآن هو 18 سنة وليس 17، قبل أن يتم تغييره قب المشاركة في هذه البطولة.

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من جانبه، راسل الاتحاد القاري للعية “كاف”، الاتحاد الياباني، من أجل التأكد من “اعتراض” منتخب السينيغال، كما طلب منه بعث نسخ من جواوز السفر الذي شار به منتخب غينيا في هذه البطولة.

وفي حال تأكد تزوير أعمار منتخب غينيا، فإن أوراق هذه المجموعة ستبعثر من جديد، وقد يحافظ المنتخب السينيغالي على أمل التأهل والبقاء في المنافسة.

جدير ذكره، أن المغرب سبق له ايضا أن قدم اعتراضا لدى “الكاف” ضد مجموعة من لاعبي منتخب الكاميرون، والذين يبدو أنهم تجاوزا سن الـ17.