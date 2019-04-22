دورة تدريبية مجانية في مجال التصميم الجرافيكي عبر الإنترنت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

نظرًا للتقدم المستمر الذي نعاصره وازدياد اعتمادنا على التكنولوجيا في جميع المجالات والإتاحة الكبيرة التي تفتح لنا الكثير من الفرص من خلال فرص العمل المتوفرة عبر الإنترنت، نحتاج دائمًا لأن نطور من مهاراتنا للحصول على فرص تساعدنا في استغلالها والاستفادة منها، والجرافيك هو من أهم المجالات التي يمكن لك أن تتعلمها حيث أنها وظيفة مطلوبة دائمًا في جميع أنواع الشركات.

ما الذي ستتعلمه من هذه الدورة التدريبية

ستعلمك هذه الدورة المبادئ الأساسية للتصميم الجرافيكي من تصوير وطباعة وتكوين واستخدام الألوان و الأشكال ولن يقتصر الموضوع على مشاهدتك لبعض الفيديوهات لأشخاص يقومون بعمل التصميم بل إنك ستقوم بهذا بنفسك، إذا أردت أن تكون مصممًا فيجب أن تكون صانعا ومتحدثًا وهذا ما ستتعلمه في هذه الدورة.

في نهاية الدورة ستكون قادرًا على

استكشاف التمثيل البصري والتحقيق فيه من خلال مجموعة من تقنيات صنع الصور.

أهم المبادئ الأساسية لاستخدام الأشكال والألوان والأنماط بشكل احترافي.

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فهم لغة ومهارات الطباعة.

فهم وتطبيق مبادئ التكوين والتباين البصري.

الحصول على مجموعة أساسية من مهارات تصميم الرسومات التي يمكنك تطبيقها على مشاريعك الخاصة.

آخر موعد للتقديم: 1 أيار (مايو)2019.

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