دعوة للالتحاق ببرنامج وجهات

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

يواجه الفنانون العرب تحدّيّات كبيرة فيما يتعلق بتنقّلهم داخل المنطقة العربية وخارجها، وذلك لأسباب عدّة مثل قلة المصادر المالية اللازمة لتغطية نفقات السفر، صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول (الفيزا)، أو شحّ الفرص للتعرّف على مؤسسات يمكن أن تكون شريكاً محتملاً في إنتاج إبداعي في المنطقة. وتصعب هذه التحدّيّات من قدرة فناني المنطقة العربية على تطوير مسارهم المهني واكتساب جمهور أوسع وعرض منتجاتهم الإبداعية، كما تحدّ من فرص التعاون وتبادل الأفكار والمعلومات حول الممارسات الفنية والعملية مع نظرائهم في المنطقة، وإمكانية حضور أعمالهم في الساحة الدولية، وإتاحة الفرصة لخبرات تبادل ثقافي أو تعاون مع نظرائهم في مختلف أنحاء العالم.

برنامج وجهات هو برنامج استحدثته مؤسسة المورد الثقافي للدمج بين برنامجيّ “مواعيد” و”تجوال”. تم تصميم برنامج وجهات بحيث يفيد الفنانين والفاعلين الثقافيين من المنطقة العربية من خلال تقديم منح تصل قيمة الواحدة منها إلى 8000 دولار أمريكي، كحد أقصى، لدعم التنقل والسفر سواء كان بداخل المنطقة العربية أو إلى أي دولة حول العالم، مما يسمح للحاصلين على المنح بعرض أعمالهم أمام جمهور جديد والخوض في تجارب التبادل الثقافي بمختلف أنواعه. وتطمح مؤسسة المورد الثقافي إلى جعل هذا البرنامج مؤاتياً لمواجهة التحدّيّات الراهنة بالإضافة إلى تحقيق مساهمة فعلية على مستوى التبادل الثقافي العربي-العربي، والعربي-الدولي.

يقدم البرنامج من 25 إلى 30 منحة كل عام، على مدار 3 دورات، وتغطي المنحة البنود التالية:

تذاكر السفر. تكلفة الفيزا. دعم للإقامة ودعم جزئي لتكاليف المعيشة. رسالة توصية من مؤسسة المورد الثقافي إلى السفارة المعنية تهدف إلى دعم طلب الفيزا، عند الحاجة.

هدف البرنامج

يهدف برنامج وجهات إلى المساهمة في التعريف بالثقافة والفن من المنطقة العربية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، من خلال تقديم دعم سفر للفنانين والفاعلين الثقافيين من المنطقة العربية بهدف المشاركة في فعاليات داخل وخارج المنطقة تسمح لهم بعرض أعمالهم أمام جمهور متنوّع في سياق عالمي إقليمي ومحلي واسع، وكذلك بهدف تبادل الخبرات والمعارف بين الفنانين، أو بناء القدرات، أو السفر لإنتاج أو تطوير مشروعات فنية.

تطمح مؤسسة المورد الثقافي إلى تقديم الدعم لفنانين وفاعلين ثقافيين في كل أرجاء المنطقة العربية، كما يسعى البرنامج لتحقيق التنوع الجغرافي والجندري بقدر الإمكان.

ما هي الفعاليات التي يشملها؟

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جميع الفعاليات التي تتيح للفنان والفاعل الثقافي المستفيد من البرنامج أن يطوّر مهاراته وقدراته وأن يقدّم أعماله لجمهور جديد وشركاء محتملين يمكن أن يؤثروا إيجابًا على تطور عمله مستقبلًا تتضمّن هذه الفعاليات:

المهرجانات الفنية والثقافية الإقامات الفنية المنتديات والمؤتمرات والندوات ورشات العمل الهادفة إلى إنتاج إبداعي وفني ورشات التدريب وبناء القدرات

الجدول الزمني

تُقبل الطلبات طوال العام، ولكن هناك مواعيد محددة لدراسة الطلبات المقدّمة والإعلان عن طلبات الدعم المقبولة.

التقديم متاح طوال العام.

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