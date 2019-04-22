متى سيأتي رمضان 2019؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون السؤال الأبرز في مثل هذا الوقت من كل عام، في معظم الدول العربية والإسلامية، عن الوقت الذي يبدأ فيه شهر رمضان المبارك، وفي أي تاريخ ميلادي يقع أول يوم من الشهر الفضيل، إذ ترفض أي دولة إسلامية حتى اليوم الاعتماد على الحسابات الفلكية وتفضل رؤية هلال رمضان.

ولا تعلن أي دولة موعد بداية رمضان في وقت مبكر، مع أن الأمر ممكن من ناحية فلكية، لكن الدول الإسلامية تعزو ذلك إلى السنة النبوية.

ويرى البعض أن الأمر يخضع لحسابات سياسية حول من سيقود العالم الإسلامي، السعودية أم إيران. وقلما تعلن كلتاهما الصيام في ذات اليوم، وتنقسم باقي الدول تقريبًا بحسب اتفاق مصالحها السياسية والاقتصادية والإستراتيجية مع إحدى الطرفين.

ووفقًا للتوقيت التقريبيّ، فإن رمضان 2019 سيبدأ يوم الإثنين، الموافق 6 مايو/ أيار 2019، وسينتهي يوم الثلاثاء الموافق 4 حزيران/ يونيو 2019، وسيبدأ عيد الفطر في يوم الأربعاء 5 حزيران/ يونيو 2019.

وبالرغم من أن علم الفلك والحسابات الفلكية شهدت تقدما كبيرا في عصرنا الحديث وأصبحت التقديرات الفلكية بخصوص بدايات الشهور الهجرية دقيقة جدًا وأقرب إلى الواقع والحقيقة، إلا أن معظم الدول الإسلامية تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية ومشاهدة الهلال عن طريق العين المجردة أو بالمناظير، وعليه سننتظر نتيجة الرؤية الشرعية وبداية أول أيام شهر رمضان 2019.