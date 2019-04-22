برنامج منحة النساء للتصوير لتعزيز التنوع الجندري

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

برنامج منحة النساء للتصوير لتعزيز التنوع بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.

التقديم مفتوح لبرنامج منح النساء للصور الفوتوغرافية الذي يهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين في مجال التصوير الصحفي المهني ورفع مستوى عمل وأصوات الصحفيات.

منحة صورة المرأة + منح نيكون

ستدعم هذه المنح التي تبلغ تكلفتها 5000 دولار مشاريع التصوير الفوتوغرافي - سواء كانت جديدة أو قيد التنفيذ - من صحفيات يعملن في التوثيق.

تتوفر خمس منح، سيتم تخصيص إحداها للمصورات غير الثنائيات أو المتحولات جنسيًا.

صورة المرأة + صور غيتي

تعاونت Women Photograph مع Getty Images لتقديم منحة بقيمة 10،000 دولار لدعم مشروع وثائقي مستمر من مصورة صحفية محترفة أظهرت التزامًا طويل الأجل بقصتها.

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معايير الأهلية

هذه المنح مفتوحة للنساء والمصورين الوثائقيين غير الثنائيين من أي جنسية. لا يوجد رسوم للتقديم يجب تقديم الطلبات باللغة الإنجليزية. لا توجد قيود على معدات الكاميرا المستخدمة لأي منحة. سيتم صرف نصف التمويل في بداية المشروع، والنصف الآخر عند الانتهاء. سوف يحتفظ المانحون بالملكية الكاملة لجميع الأعمال المنجزة. قد يطلب كل من Women Photograph و Getty Images و Nikon استخدام الصور الترويجية بشكل صريح مع الترويج للمصور والعمل والمنح.

آخر موعد للتقديم: 15 أيار (مايو) 2019.

كيفية التقديم

يمكن للمتقدمين المهتمين التقديم، من هنا.