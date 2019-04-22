اعتقال 1065 متظاهرا بريطانيًّا بسبب احتجاجات المناخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة البريطانية، أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات الجماعية على تغير المناخ في لندن قبل أسبوع، والتي تُطالب الحكومة بإعلان حالة طوارئ بيئية ومناخية وخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2025، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وبلغ إجمالي عدد المعتقلين 1065 شخصا منذ أن بدأت "حركة تمرد الانقراض" في شل أجزاء من وسط لندن، للتأكيد على الحاجة إلى خفض استخدام الكربون، ووجهت إلى 53 معتقلا فقط تهم جنائية.

وأشارت الشرطة إلى فتح جسر ووترلو أمام السيارات خلال الليل، بعد أن احتله المتظاهرون منذ يوم الإثنين الماضي. وأوضح مسؤولون أن مواقع الاحتجاج في شارع أوكسفورد وميدان البرلمان قد أخليت يوم أمس.

وتسعى المجموعة الاحتجاجية غير العنيفة إلى إجراء مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالبها بجعل تباطؤ التغير المناخي أولوية قصوى، وتطالب الجماعة، التي تصدرت عناوين الصحف باحتجاج لناشطين شبه عراة في مجلس العموم في وقت سابق من هذا الشهر، الحكومة بإعلان حالة طوارئ بيئية ومناخية وخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى الصفر .