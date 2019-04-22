نتنياهو يشيد بقرار ترامب تشديد العقوبات على إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، تعليقًا على قرار الإدارة الأميركيّة تشديد العقوبات على إيران، اليوم، الإثنين، إن القرار "ذو أهميّة كبيرة لزيادة الضغط على النظام الإرهابي في إيران".

وأضاف نتنياهو، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "نقف إلى جانب إصرار الولايات المتحدة ضد العدوانيّة الإيرانيّة، وهذه هي الطريق الصحيحة لوقفها".

وكان لنتنياهو دور بارز في دفع الإدارة الأميركيّة إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، حتى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ذكر الأرشيف النووي الإيراني الذي استولى عليه الموساد، العام الماضي، في خطابه الذي أعلن فيه الانسحاب.

وأعلن ترامب، رسميًا، اليوم، الإثنين، تشديد العقوبات على إيران عبر عدم تجديد الاستثناءات الممنوحة لعدد من الدول لشراء النفط الإيراني، بدءًا من أيار/ مايو المقبل.

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وتهدف العقوبات إلى خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر، بحسب بيان البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات "اتفقت" على تغطية الطلب العالمي من النفط، المتوقع ازدياده بعد وقف تصدير النفط الإيراني.

والدول التي حصلت على استثناءات أميركيّة سابقًا، هي تركيا، الهند، اليونان، إيطاليا، تايوان، الصين، اليابان وكويا الجنوبيّة.