عطاء توريد قصص وكتب تربوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
عن الفرصة
تعلن مؤسسة عبد المحسن القطان-مركز الطفل في غزة، عن طرح عطاء توريد كتب وقصص تربوية لمكتبة مركز الطفل في غزة. يمكن الحصول على وثائق العطاء من مؤسسة عبد المحسن القطان/ مركز الطفل-غزة –شارع الوحدة.
إن هذه المناقصة مفتوحة للمكتبات/ الشركات المرخصة والمختصة في مجال
توريد الكتب والقصص التربوية، وعلى الشركة إحضار ما يثبت ذلك من وثائق
وخبرة سابقة في هذا المجال قبل شراء العطاء.
آخر موعد للحصول على الكراسات: 25 نيسان (أبريل) 2019.
للمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة إدارة مركز القطان، على هاتف رقم: 2839939 رقم داخلي 106.
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