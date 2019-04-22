منحة دراسية للقادة الشباب لمدة أسبوعين في المملكة المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تدعم هذه المنحة القادة الشباب الذين يهدفون إلى استخدام التكنولوجيا لمعالجة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مجتمعهم أو بلدهم. الفئة المستهدفة تتراوح أعمار معظم علماء One Young World بين 18 و 30 عامًا. وسينظر فريق One Young World في الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، في انتظار إظهار التأثير الشخصي المناسب والمبادرة والاستعداد للمشاركة. لا يمكننا قبول الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بحلول تاريخ بدء البرنامج يوم 10 حزيران (يونيو) 2019. متطلبات الالتحاق الخبرة في التكنولوجيا أو البرامج أو التصميم. شغف بقضايا الاستدامة. تطوير مفهوم لتطبيق التكنولوجيا لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. الأهداف التي ينبغي معالجتها الهدف 4: التعليم الجيد. Advertisements الهدف 6: المياه النظيفة والصرف الصحي. الهدف 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية. الهدف 11: المجتمعات والمجتمعات المستدامة. الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج. الهدف 14: الحياة تحت الماء. الهدف 15: الحياة على الأرض. آخر موعد للتقديم: 03 أيار (مايو) 2019. للمزيد من المعلومات والتقديم، اضغطوا هنا.

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