دعوة للالتحاق بالأكاديمية البديلة للصحافة العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

يسر حبر دعوتكم للتقديم للأكاديمية البديلة للصحافة العربية، وهي برنامج زمالة مدّته عام كامل يشجع على الإبداع والتفكير النقدي.

تقدم الأكاديمية بديلًا لبرامج التدريب التي تتعاطى مع الصحافة بصورة تقنية، وتختزلها إلى تطبيقات وبرامج إنتاج، وتعتبر المتلقين أرقامًا ومشاهدات وكبسات زرّ على الشاشات. كما تقدم الأكاديمية بديلًا للتعليم التقليدي الذي يتناول الصحافة تناولًا أكاديميًا ونظريًا بحتًا، ويؤدي لمزاولتها على نحو جامد وغير نقدي، أو يطوّعها لخدمة السلطة والأنظمة بشكل عام، بدلًا من مساءلتها.

تشرف على إدارة الأكاديمية أربع مؤسسات صحافية مستقلة هي حبر، والجمهورية، ومدى مصر، وصوت. وتتلقى الأكاديمية تمويلها من مؤسسة دعم الإعلام الدولي (IMS). وقد أشرف على وضع محتوى المواد مجموعة من الصحافيين والأكاديميين والكتاب والفنانين والروائيين والباحثين، وسيقوم معظمهم بتدريس هذه المواد خلال فترة البرنامج.

يعكس مشروع الأكاديمية رغبة هذه المؤسسات في إنتاج مواد ممتعة وفي الوقت نفسه متعمقة ونقدية. كما تعكس رؤيتها وتوجهاتها في مواكبة ودعم النضال من أجل الديمقراطية والعدالة والتحرّر، على الصعيد السياسي والمجتمعي والثقافي والإعلامي.

برنامج الأكاديمية

مدة الزمالة 12 شهرًا، وتبدأ في شهر أيلول/سبتمبر 2019.

سيكون التدريس مزيجًا من اللقاءات التعليمية المكثفة (المخيمات) والتعلّم عن بعد، تليه فترة تدريب في مكاتب المؤسسات القائمة على المشروع.

إذ يشمل البرنامج ثلاثة مخيمات، تتطلب السفر والإقامة بها، لمدة لا تزيد عن 15 يومًا ولا تقل عن 7 أيام. ويفصل بين هذه المخيمات فترات تعلّم عن بعد تتضمن سلسلة من المساقات التي يشمل كل منها مجموعة من الدورات:

المساق الأول: الاشتباك مع الإرث الصحافي الحالي، وفهم تاريخ المنطقة عبر إعلامها وصحافتها.

المساق الثاني: الاشتباك مع الأدوات، التحقيق، المشاهدة، الأسئلة، الكتابة، البحث عن الصوت، التعامل مع التقارير.

المساق الثالث: الاشتباك مع المواضيع والميدان والقضايا.

وستتطلب هذه المساقات إنجاز قراءات ومقالات يلزم إتمامها حوالي 17 ساعة من العمل أسبوعيًا.

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وأخيرًا، يتضمن البرنامج فترة تدريبية في إحدى المؤسسات المنظّمة وذلك في الجزء الأخير من السنة الأكاديمية (حوالي أربعة أشهر)، يُنتج خلالها المشاركون والمشاركات مواضيعهم المعمقة والتي سيتم نشرها على أحد مواقعنا.

شروط القبول

هدف الأكاديمية هو استقطاب المشاركات والمشاركين من جميع البلدان العربية، لكننا خصّصنا غالبية المقاعد في السنة الأولى للمتقدمات والمتقدمين من فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومصر لأسباب لوجستية بحتة، على أن يتسع القبول في العام القادم ليشمل باقي الدول العربية. تفتح الأكاديمية أبوابها أمام المشاركات والمشاركين المقيمين في بلدان أخرى أيضًا، لكن مع تخصيص عدد محدود من الأماكن لهم.

إلى جانب ذلك، تشمل شروط القبول:

– حسّ الفضول والاهتمام بالأحداث المحلية والعالمية والأخبار والشأن العام، وتأثيرها على تفاصيل حياة الناس.

– الشغف بقصص الأماكن وحياة سكانها وتجاربهم، والرغبة بسردها بطرق مختلفة.

– لا تقتصر المشاركة في البرنامج على من لديهم الخبرة في مجال الصحافة فقط، لكنها تشترط خبرة في مجالات الكتابة، بأشكالها المختلفة، أو التعبير المرئي والمسموع.

– الرغبة بقراءة نصوص ومقالات من مجالات مختلفة، كالصحافة والأدب والثقافة والتاريخ والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بدرجات متفاوتة من التركيب والنظرية.

– إجادة الكتابة والتحدث باللغة العربية.

– ألا يقل السنّ عن 23 عامًا.

آخر موعد للتقديم: 31 أيار (مايو) 2019.

وسيتم إعلان نتائج القبول خلال شهر حزيران/يونيو.

لا توجد رسوم مشاركة في الأكاديمية. كما تغطي الأكاديمية تكاليف السفر والإقامة والمصاريف اليومية في المخيمات.

يمكن تخصيص مبلغ شهري رمزي للمقبولين كبدل تفرغ للأكاديمية. الرجاء تعبئة هذه الاستمارة الخاصة في حال احتجتم هذا البدل، علمًا بأن التقدم بطلب البدل الشهري لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على فرص القبول في الأكاديمية.

للمزيد من التفاصيل حول فكرة الأكاديمية، والمساقات التي ستدرس فيها، وكيفية تصميم المنهاج، الرجاء الاطلاع على موقع الأكاديمية.