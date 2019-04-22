شاغر لموظف وسائل تواصل اجتماعي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة شاغر موظف وسائل تواصل اجتماعي في مؤسسة ترانسند. متطلبات العمل - إدارة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. - إعداد محتويات تفاعلية على الصفحات الإلكترونية. - إعداد تقارير وغيرها من المهام ذات العلاقة. - الإجابة على استفسارات العملاء من خلال منصات التواصل الاجتماعي. Advertisements متطلبات الوظيفة - شهادة علمية في Graphics Design أو Multimedia أو Marketing أو أي تخصص ذا علاقة. - خبرة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (إدارة محتوى، إعلانات، تقارير، تفاعل). آخر موعد للتقديم: 09 أيار (مايو) 2019. آلية التقديم للمعنين الرجاء ارسال السيرة الذاتية على البريد الكتروني [email protected] مع ادراج مسمى الوظيفة في الايميل

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