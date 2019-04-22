انت الان تتابع تفاصيل خبر قوات "الوفاق" تعلن تحرير المحور الجنوبي للعاصمة الليبية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 05:59 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، أن قواتها حررت كامل المحور الجنوبي من العاصمة طرابلس من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضافت الوزارة، اليوم الاثنين، أنّ قوات الوفاق سيطرت على المحور الممتد من وادي الربيع إلى العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة.

وأمس الأحد، تقدمت قوات حكومة الوفاق باتجاه مدينة غريان جنوب طرابلس، وسيطرت على مناطق في العاصمة وضواحيها، كما ضيقت الخناق على قوات حفتر في طرابلس، في حين أعيد فتح مطار معيتيقة الدولي أمام الملاحة.

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وتمكنت قوات الوفاق من التمركز بالقرب من الحدود الإدارية لمدينة غريان بعد التقائها بقوات المنطقة العسكرية غرب طرابلس.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن حصيلة ضحايا المعارك في طرابلس وما حولها ارتفعت إلى 254 قتيلاً و1228 جريحاً خلال 19 يوماً.

وأوضحت المنظمة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أنها أجرت 152 عملية جراحية، بينها 89 عملية كبرى للمصابين في معارك طرابلس؛ وذلك من خلال فرقها الطبية المتخصصة.

وأطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليَّين. وبعد أيام من انطلاقها فشلت العملية العسكرية في تحقيق تقدُّم على الأرض، من جراء تصدي قوات حكومة الوفاق.