انت الان تتابع تفاصيل خبر رغم حصار قطر.. اجتماع أمني يجمع دول الخليج في مسقط والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 05:59 مساءً - عقد وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الاثنين، اجتماعهم العاشر في العاصمة العمانية مسقط.

وبحث وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التعاون الأمني المشترك.

واطلع المجتمعون على عدد من التقارير المحالة إليهم من الأجهزة واللجان الأمنية المتخصصة، واتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة للعرض على وزراء الداخلية في اجتماعهم الدوري القادم في شهر أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تعيش العلاقات الخليجية وسط أزمة حادة بدأت منذ يونيو 2017؛ حين فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر؛ إذ يتهم الرباعي الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتقول إن الحصار محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.