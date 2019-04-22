انت الان تتابع تفاصيل خبر سوريا.. عملية تبادل للأسرى بين نظام الأسد والمعارضة والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 05:59 مساءً - أجرت فصائل المعارضة السورية وقوات نظام الأسد، الاثنين، عملية تبادل للأسرى والمعتقلين بشكل متزامن؛ تم بموجبه إطلاق سراح 9 أشخاص من كل جانب.
وتأتي عملية التبادل بموجب نتائج مباحثات أستانة التي تنعقد جولة جديدة منها في 25 أبريل الجاري، بضمانة تركيا وروسيا وإيران.
وبحسب وكالة الأناضول، فإن عملية التبادل تمت على خط التماس في منطقة أبو الزندين التابعة لمدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا.
وسبق أن تمت عمليتا تبادل بين الطرفين بجهود من الدبلوماسية التركية، أولاهما في 24 نوفمبر 2018، و الثانية في 12 فبراير من العام الجاري.
وبحسب ما تشير إليه الأناضول فإن نظام الأسد يعتقل في سجونه 500 ألف شخص على الأقل، معظمهم تم اعتقاله بعد انطلاق الحراك الثوري بسوريا في مارس عام 2011.
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