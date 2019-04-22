انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد مقتل 4 مسلحين.. السعودية تعلن اعتقال خلية "إرهابية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 05:59 مساءً - قالت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، إنها تمكنت من إحباط مخطط لعناصر ينتمون لـ"داعش"، كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، بعد ساعات من هجوم استهدف مركزاً أمنياً في العاصمة الرياض.

وذكرت رئاسة أمن الدولة السعودية، في بيان، أن الأجهزة الأمنية نفذت فجر اليوم عملية وصفتها بـ"الاستباقية"، وداهمت أحد المواقع التي كان يتمركز فيها عناصر قالت إنهم ينتمون لـ"داعش".

وأضافت: "ألقي القبض على 13 عنصراً (أوردت أسماءهم) كانوا يقومون بالترتيب لتنفيذ أعمال إجرامية يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها".

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وأشارت إلى تمكنها خلال العملية الأمنية من ضبط "64 قنبلة يدوية محلية الصنع، تحتوي على عدد (25) أكواع سباحة مشركة، وعدد (61) ماسورة سباكة مشركة، منها (9) في طور تجهيزها كقنابل أنبوبية، بالإضافة إلى (3) جوالات مشركة".

وكان 4 مسلحين قتلوا أمس الأحد، وأصيب 3 من رجال الأمن، خلال هجوم مسلح على مركز مباحث "الزلفي" شمال العاصمة السعودية الرياض.

وأعلن جهاز أمن الدولة السعودي، في بيان له، إحباط هجوم "إرهابي" على مركز مباحث "الزلفي"، والتصدي لمحاولة اقتحامه، في حين أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن العملية.