شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: لا تمديد بعد انتهاء إعفاءات نفط إيران والان نبدء بالتفاصيل
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين ، إن الولايات المتحدة لن تمدد أي إعفاءات تستثني مستوردي النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية وإنه لن تكون هناك فترة سماح للالتزام بالقرار.
وقال بومبيو للصحفيين "سنصل إلى الصفر. سنصل إلى الصفر مع الجميع". تأتي تصريحات بومبيو بعد أن أعلن البيت الأبيض إنهاء الإعفاءات بهدف الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي.
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