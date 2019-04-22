ترامب: الكونغرس لا يمكنه عزلي

الخليج 365/ بغداداعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الكونغرس لا يمكنه عزله من منصبه.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن ترامب تأكيده، أن الكونغرس لا يمكنه عزله، بعد تصريحات مسؤول اميركي امس الاحد، بهذا الشأن.

وكان النائب الديمقراطي البارز، ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف أكد، أمس الأحد، أن حزبه سيقرر على الأرجح في غضون أسابيع إن كان التحرك لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب وعزله هو "المسار الأفضل للبلاد".