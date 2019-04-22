طهران: واشنطن لا يمكنها تصفير صادراتنا النفطية

الخليج 365/ بغدادأكدت وزارة النفط الإيرانية، الاثنين، ان أميركا لا يمكنها تصفير صادراتها النفطية.

ونقلت وكالة "تسنيم الدولية" الإيرانية عن مصدر مطلع في وزارة النفط قوله، إن "الولايات المتحدة لا يمكنها أبداً تصفير صادرات النفط الإيرانية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن، اليوم الاثنين، أن قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني.

