أكدت وزارة النفط الإيرانية، الاثنين، ان أميركا لا يمكنها تصفير صادراتها النفطية.
ونقلت وكالة "تسنيم الدولية" الإيرانية عن مصدر مطلع في وزارة النفط قوله، إن "الولايات المتحدة لا يمكنها أبداً تصفير صادرات النفط الإيرانية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن، اليوم الاثنين، أن قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر طهران: واشنطن لا يمكنها تصفير صادراتنا النفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.