براين هوك: العقوبات على إيران تجعل الشرق الأوسط أكثر أمنا

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، الإثنين، إن العقوبات على إيران تجعل الشرق الأوسط أكثر أمنا وتقلل من ممارسات إيران في المنطقة.

وأضاف هوك في تصريحات صحفية أن واشنطن تتخذ خطوات قوية حتى توقف إيران عملياتها التوسعية وأنها تسعى عبر إجراءاتها لأن تتحول إيران إلى دولة طبيعية.

وتابع هوك أن الشعب الإيراني يريد أن تنفق أمواله عليه لا على حزب الله وغيره من المنظمات الإرهابية.

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وضيقت العقوبات الأمريكية، خاصة تلك المرتبطة بإنتاج وتصدير النفط الخام الإيراني، الخناق على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية في البلاد، التي سجلت تراجعات حادة ناتجة عن تراجع المبيعات وبالتالي هبوط السيولة المالية.

وأفادت بيانات الناقلات ومصادر بالقطاع بأن صادرات إيران من النفط الخام انخفضت في أبريل/نيسان الجاري إلى أقل مستوى يومي لها هذا العام.

وبحسب بيانات شركة رفينيتيف أيكون وشركتين أخريين ترصدان مثل تلك الصادرات، لكن طلبتا عدم كشف هويتهما، بلغ متوسط الشحنات أقل من مليون برميل يوميا منذ بداية الشهر الحالي.

ويعتزم أكبر مشتري النفط الإيراني تعليق مشترياتهم، في انتظار معرفة ما إذا كان البيت الأبيض سيمدد الإعفاءات ويسمح لهم بمواصلة شراء الخام.