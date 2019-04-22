انت الان تتابع انفجار جديد قرب كنيسة في عاصمة سريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هجمات سريلانكا

وقع انفجار جديد اليوم الإثنين، قرب كنيسة في العاصمة "كولومبو" التي استهدفتها تفجيرات أمس، في أثناء محاولة الشرطة إبطال مفعولها بعد أن عثرت عليها داخل سيارة مشبوهةحسب ما أكده شاهد لوكالة أنباء "رويترز". وفي وقت سابق من اليوم، أعلن متحدث باسم شرطة سريلانكا، اليوم الاثنين، العثور على 87 جهاز تفجير قنابل في موقف الحافلات الرئيسي في العاصمة كولومبو. يأتي هذا بعد يوم من تفجيرات نفذها انتحاريون، واستهدفت كنائس وفنادق، مما أسفر عن سقوط 290 قتيلاً ونحو 500 جريح.

وقال راجيثا سيناراتني المتحدث باسم حكومة سريلانكا اليوم الإثنين، إن الحكومة على قناعة تامة بأن جماعة التوحيد الوطني هي التي نفذت الهجمات الانتحارية. وبدأت قوات الأمن عمليات تفتيش في أنحاء البلاد للتوصل للمسؤولين عن التفجيرات. وقال خبير في الطب الشرعي بالحكومة السريلانكية، إن سبعة مفجرين انتحاريين نفذوا

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