“علماء باكستان” يخصص 10 أيام في رمضان للاحتفاء بـ”حماية الحرمين والأقصى”

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلن مجلس علماء باكستان إقامة مناسبات دولية وندوات تثقيفية، منذ بداية شهر رمضان المبارك، للتوعية والتذكير بأهمية الشهر الفضيل، ورسالة الإسلام.

وكشف رئيس مجلس علماء باكستان، في مؤتمر صحفي بحضور كبار مسؤولي مجلس علماء باكستان، اليوم الاثنين، أنه سيتم “إقامة مناسبات وندوات منذ بداية شهر رمضان المبارك حول أهمية الشهر الفضيل ورسالة الإسلام ونعمة الأمن والسلام، على أن يخصص العشر الأواخر من الشهر المبارك للاحتفال بعنوان حماية أرض الحرمين الشريفين والأقصى المبارك”.

في سياق آخر، استنكر الدكتور طاهر محمود الأشرفي الهجوم الإرهابي في “بلوشستان”، وتورط إيران فيه. مشددا أن “باكستان لن تسمح لأي دولة التدخل في شؤونها والتصدي لأي محاولة تهدد سيادتها”.

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وأضاف أن “إيران من خلال تدخلها في شؤون البلاد العربية أفسدت عليها أمنها وسلامتها، لذلك فإن مجلس علماء باكستان يطالب بحظر الأحزاب الإرهابية في إيران واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبات ضدها”.

كما أعلن “الأشرفي” وقوف مجلس علماء باكستان الدائم مع المملكة العربية السعودية في الدفاع عن الحرمين الشريفين وأراضيها. مشددا أن أمن السعودية خط أحمر.

كما رفع رئيس مجلس علماء باكستان الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين واليمن والأردن ومصر ومنظمة التعاون الإسلامي، على اعتمادهم لإعلان وبيان المؤتمر الدولي الرابع لمجلس علماء باكستان، الذي عقد الأسبوع الماضي.

وأكد أن مجلس علماء باكستان يبذل كل جهده من أجل تنفيذ توصيات المؤتمر ويؤمن بالتعاون الدولي وتوحيد الصفوف من أجل تحقيق الأمن والسلام في العالم أجمع.