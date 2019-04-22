الان تتابع ترامب: الكونجرس لا يستطيع “عزلي” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 5:25 م, 22 أبريل 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن الكونجرس لا يستطيع عزله.

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