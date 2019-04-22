شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: توقيف 5 مليارديرات.. والأحزاب تقاطع مشاورات الرئاسة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر اليوم (الاثنين)، جلسة مشاورات دعا اليها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو، لاختيار خليفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مراسل فرنس برس.
ولم يحضر رئيس الدولة افتتاح الجلسة كما كان مقرراً، واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة حبة العقبي.
وقلل العقبي من أثر غياب المدعوين، قائلاً إن التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري.
من جهة ثانية، قال التلفزيون الجزائري اليوم، إنه تم توقيف خمسة مليارديرات في إطار التحقيق في قضايا فساد، بعضهم مقرب من الرئيس السابق الذي استقال هذا الشهر عقب احتجاجات حاشدة.
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