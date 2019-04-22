شكرا لقرائتكم الفالح: السعودية ستعمل على ضمان توافر إمدادات النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح إن #السعودية تراقب سوق النفط عن كثب بعد البيان الأميركي بخصوص إعفاءات النفط الإيراني.

وأضاف أن المملكة ستعمل على ضمان توافر إمدادات النفط للمستهلكين وعدم اختلال توازن سوق النفط العالمية.

Advertisements

الفالح قال إن بلاده ستتشاور عن كثب خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع المنتجين الآخرين وكبرى الدول المستهلكة للنفط من أجل سوق متوازنة ومستقرة.

"الرياض ستنسق مع منتجي النفط الآخرين، بما يكفل إمدادات نفطية كافية".

أيضا أوضح أن المملكة تعيد التأكيد على سياستها القائمة منذ أمد بعيد بالعمل على الدوام من أجل استقرار سوق النفط.