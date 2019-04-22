شكرا لقرائتكم الفالح: السعودية ستعمل على ضمان توافر إمدادات النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح إن #السعودية تراقب سوق النفط عن كثب بعد البيان الأميركي بخصوص إعفاءات النفط الإيراني.
وأضاف أن المملكة ستعمل على ضمان توافر إمدادات النفط للمستهلكين وعدم اختلال توازن سوق النفط العالمية.
الفالح قال إن بلاده ستتشاور عن كثب خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع المنتجين الآخرين وكبرى الدول المستهلكة للنفط من أجل سوق متوازنة ومستقرة.
"الرياض ستنسق مع منتجي النفط الآخرين، بما يكفل إمدادات نفطية كافية".
أيضا أوضح أن المملكة تعيد التأكيد على سياستها القائمة منذ أمد بعيد بالعمل على الدوام من أجل استقرار سوق النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر الفالح: السعودية ستعمل على ضمان توافر إمدادات النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.