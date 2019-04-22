بومبيو: واشنطن ستواصل حربها على "الارهاب الاسلامي المتطرف"

اسماء السيد - واشنطن: قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاثنين إن الولايات المتحدة ستواصل حربها على "الارهاب الاسلامي المتطرف" بعد الاعتداءات الدامية في سريلانكا التي استهدفت كنائس وفنادق في عيد الفصح.

وصرح للصحافيين "الارهاب الاسلامي المتطرف يظل تهديدا. ونواصل العمل الحقيقي ضد هؤلاء البشر الأشرار".

وأكد بومبيو "هذه معركة أميركا كذلك"، مشيرا إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسينغي.

وردا على سؤال عما إذا كان التهديد يظهر استمرار تهديد تنظيم الدولة الإسلامية، قال بومبيو إن الولايات المتحدة نجحت في تدمير "الخلافة" التي أعلنها التنظيم في سوريا، ولكن "علينا أن نبقى يقظين" في أنحاء العالم.

واضاف "للاسف الشر موجود في العالم".