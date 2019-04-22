نتانياهو يشيد بقرار ترمب إنهاء الإعفاءات المتعلقة بشراء النفط الإيراني

اسماء السيد - القدس: أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين بقرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب إنهاء الإعفاءات لشراء النفط الإيراني، واصفا القرار بأنه "ذو أهمية كبيرة" لتكثيف الضغط على طهران. وقال نتانياهو في بيان إن "قرار الرئيس ترمب وإدارة الولايات المتحدة له أهمية كبيرة لتكثيف الضغط على النظام الإرهابي الإيراني". وأضاف "نحن ندعم تصميم الولايات المتحدة ضد العدوان الإيراني، وهذه هي الطريقة الصحيحة لوقفه". Advertisements وتعتبر اسرائيل ايران عدوها الرئيسي، ويدعم نتانياهو بشكل كامل موقف إدارة ترمب المتشدد حيال طهران. والعام الماضي، قرر ترمب سحب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وأعاد فرض العقوبات عليها، واستهدف بشكل خاص قطاع النفط. إلا أنه استثنى ثماني دول لمدة ستة اشهر.

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