دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters البابا: هجمات سريلانكا أعمال إرهابية لا يمكن تبريرها

مدينة الفاتيكان (رويترز) - ندد البابا فرنسيس يوم الاثنين بالهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا وأودت بحياة نحو 300 شخص ودعا إلى إدانة عالمية لما وصفها بأنها "أعمال إرهابية وأعمال غير إنسانية" لا يمكن تبريرها.

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وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يدين فيه البابا الهجمات الذي أصابت العديد من الكنائس في عيد القيامة يوم الأحد.

وقال البابا لعشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس يوم الاثنين إنه يشعر بالمسيحيين في سريلانكا ويدعو لكل القتلى والجرحى.

وأضاف قبل أن يرأس الحاضرين في صلاة من أجل الضحايا "أناشد الجميع ألا يترددوا في تقديم كل مساعدة ضرورية لهذه الأمة الغالية. أتمنى ان يدين الجميع هذه الأعمال الإرهابية، الأعمال غير الإنسانية التي لا يمكن تبريرها".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)