دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters شرطة سريلانكا: العثور على 87 جهازا لتفجير القنابل عند محطة حافلات

كولومبو (رويترز) - قال متحدث باسم شرطة سريلانكا إن الشرطة عثرت على 87 جهازا لتفجير القنابل في محطة الحافلات الرئيسية بالعاصمة كولومبو يوم الاثنين بعد يوم من تفجيرات نفذها انتحاريون واستهدفت كنائس وفنادق مما أسفر عن سقوط 290 قتيلا ونحو 500 جريح.

وبدأت قوات الأمن عمليات تفتيش في أنحاء البلاد للتوصل للمسؤولين عن التفجيرات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)