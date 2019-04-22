كولومبو (رويترز) - قال متحدث باسم شرطة سريلانكا إن الشرطة عثرت على 87 جهازا لتفجير القنابل في محطة الحافلات الرئيسية بالعاصمة كولومبو يوم الاثنين بعد يوم من تفجيرات نفذها انتحاريون واستهدفت كنائس وفنادق مما أسفر عن سقوط 290 قتيلا ونحو 500 جريح.
وبدأت قوات الأمن عمليات تفتيش في أنحاء البلاد للتوصل للمسؤولين عن التفجيرات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة سريلانكا: العثور على 87 جهازا لتفجير القنابل عند محطة حافلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.