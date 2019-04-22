شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء تشيد بالإقبال الكثيف على لجان اليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الخبير الحقوقى أيمن عقيل، المتحدث باسم البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إنه من الطبيعى أن يتم رصده بعض المظاهر السلبية والممارسات التى تتنافى مع المعايير الدولية التى تصاحب احتفالات المواطنين بعملية الاستفتاء.

وأوضح عقيل، أن كل ما تم رصده من ملاحظات وممارسات سلبية لا تؤثر إطلاقا على سير وصحة عملية التصويت، لافتا إلى أنه من الوارد أن يكون هناك بعض الأخطاء والمخالفات فى عشرات اللجان الفرعية وسط أكثر من 13 ألف مقر انتخابى.

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وأضاف المتحدث باسم البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ان بعض المواطنين عبروا عن سعادتهم بإجراء الاستفتاء بطريقة مخالفة المعايير، مؤكدا على أهمية تقبل تلك الأخطاء ورصدت والعمل على إصلاحها.

كما أشاد الخبير بمجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات، أيمن عقيل، بالإقبال الكثيف على مقار اللجان الانتخابية باليوم الثالث من مرحلة التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة بمختلف المحافظات.