شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإعلامى محمد فودة يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فودة: مظاهرة حب رسمها الشعب المصرى لاستكمال مسيرة البناء والتعمير

أدلى الإعلامى والكاتب محمد فودة، بصوته فى اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بالدقى.

وأعرب فودة، عن سعادته بما شاهده من احتفالية ومظاهرة حب رسمها الشعب المصرى ليستكمل مسيرة البناء والنهضة والتنمية تحت قيادة وطنية واعية، مشيدًا بتلك الملحمة الوطنية والصور الرائعة لتلاحم أبناء الشعب المصرى فى الداخل والخارج، وفى كل المحافظات، وهى الصور الرائعة التى نقلتها وسائل الإعلام لترسم لوحة جديدة من مستقبل مشرق لمصر وشعبها .

وأضاف فودة، أن هذه رسالة قوية إلى العالم بأن الشعب المصرى يعرف مصيره ومستقبله بيده ويُدرك قيمة المشاركة فى التعديلات الدستورية، بما يمتلكه من وعى للمخطط الإرهابى وما يحاك ضد مصر من مخاطر جسيمة بالمنطقة، وبتلك الصورة الرائعة والمشاركة الكبيرة أكد الشعب المصرى عدم صحة تلك الشائعات المغرضة التى ترددها الكتائب الاخوانية، والتى تهدف إلى النيل من مصر ومستقبلها المشرق.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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