شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة حاشدة للعاملين بالإدارة التعليمية بأوسيم لحث المواطنين على النزول للاستفتاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظم موظفو إدارة أوسيم التعليمية ،مسيرة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية بالتعديلات الدستورية جابت الدائرة ،ـ وذلك فى اليوم الثالث علي التوالي للاستفتاء علي الدستور .

وجاء المسيرة الحاشدة بداية من الادارة التعليمية مرورا بلجان الاستفتاء ، كما كانت بقيادة مجدى كامل مدير عام إدارة أوسيم التعليمية ، وبحضور خالد حجازى وكيل وزارة التعليم بالجيزه ومحمود الفولى وكيل المديريه.

ويأتى ذلك حرصا على حشد المواطنين للمشاركة الإيجابيه بهذا الاستحقاق الدستورى ، ورفع المشاركون الاعلام المصرية مرددين هتافات تؤيد التعديلات وتدعو المواطنين للنزول .

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.