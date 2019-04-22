شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء لجان فرعية ببشتيل: نسبة الإقبال فى تتزايد مع اقتراب نهاية اليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من رؤساء اللجان الفرعية بمدارس الوراق وبشتيل تزايد أعداد الإقبال على التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى اليوم الثالث للاستفتاء.

وقالت المستشارة هناء سلطان رئيسة لجنة 38 الفرعية بمدرسة على مبارك ببشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، إن أعداد المواطنين المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية يتزايد بشكل كبير خلال اليوم الثالث من التصويت على الاستفتاء.

وأضافت سلطان، أن الإقبال من جميع الأعمار فمنهم الشباب وكبار السن بجانب تواجد ملحوظ للنساء المشاركات فى الاستفتاء.

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كما أكد رئيس لجنة فرعية 37 ببشتيل، على أن عدد المقبلين على لجان الاستفتاء يتزايد بشكل كبير خاصة مع اقتراب نهاية اليوم الثالث من عملية الاستفتاء.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.