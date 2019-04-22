شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زحام فى لجان مدينة 6 أكتوبر.. والزغاريد تتعالى بآخر أيام الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينة 6 أكتوبر إقبالا كثيفا من المواطنين عليها فى آخر أيام الاستفتاء وبالأخص الشباب والسيدات.

وأطلقت السيدات والذين اصطفوا بالطوابير أمام اللجان، الزغاريد والهتافات أمامها فرحا منها بالعرس الديمقراطى، رافعين علامة النصر.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.





























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