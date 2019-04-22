شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة بالمطرية: التصويت منتظم ونستقبل المواطنين حتى آخر ناخب داخل اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين فى اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية، للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم. وقال المستشار سامح حرب، رئيس اللجنة الفرعية رقم (57) سيدات، بمدرسة عمر مكرم الابتدائية بالمطرية، أن العملية الانتخابية وتصويت الناخبين منتظمة على مدار اليومين الأول والثانى، وكذلك على مدار اليوم الثالث، وسط إقبال جيد من الناخبين على لجان الاقتراع. وأضاف "حرب"، لـ"الخليج 365"، أن اللجان تواصل استقبال الناخبين حتى آخر ناخب متواجد فى الحرم الانتخابى، وسيتم استقبال الناخبين وتسهيل عملية إدلائهم بأصواتهم ولن يغلق باب التصويت حتى يدلى آخر ناخب متواجد فى الحرم الانتخابى بصوته. Advertisements

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.