شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "حقوق إنسان البرلمان" يدلى بصوته.. ويؤكد: الشعب أجهض دعوات المقاطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، وذلك بموقف العاشر بمدينة السلام.

وأشاد الوردانى، بحجم الإقبال الذى شهدته مقار اللجان المخصصة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى اجهض كافة دعوات المقاطعة التى أطلقتها القوى الكارهة لأمن واستقرار البلاد.

وأثنى أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على الدور الذى قامت به القوات المسلحة والشرطة المصرية فى تأمين عملية الاستفتاء وتوفير المناخ الأمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

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كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام المخصصة لتصويت المصريين فى الداخل من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

و يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وانطلقت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.