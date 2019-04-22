شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث على التوالى.. طوابير واحتشاد للمواطنين بلجان دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثالث علي التوالي تشهد منطقة دار السلام كرنفال احتفالي خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث شهدت منطقة مجمع المدارس بدار السلام اقبال كثيف من المواطنين حتى الآن.

وشهدت لجنة مدرسة البهية البرهانية الإعدادية توافد كبار السن والرجال للإدلاء باصواتهم في التعديلات، بعد إلغاء ساعة الراحة من أجل اسئناف عملية الاستفتاء، كما شهدت مدرسة أحمد ماهر توافد المواطنين بشكل كثيف.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع أرجاء الجمهورية ٦١ مليون و٣٤٤ ألفاً و٥٠٣ ناخب، يصوتون في ١٣ ألف و٩١٩ لجنة فرعية تمثلها لجنة عامة، وبإشراف ١٩ ألف قاضي يعاونهم ١٢٠ ألف موظف.