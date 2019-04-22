شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب "مصر الثورة" عقب المشاركة فى الاستفتاء: رصاصة بقلب كل خائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمدرسة المنارة بحي مدينة نصر أول.

وقال "أبو العطا"، إن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية شهدت إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من جانب الناخبين بمختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أن تقديم الخدمات المعاونة والمحفزة ساهم في ذلك مثل خدمة "اعرف لجنتك" من أمام جميع المدارس المتواجد بها لجان الاقتراع.

وأضاف رئيس "مصر الثورة"، أن خدمة "اعرف لجنتك" سهلت على الناخبين معرفة أماكن لجانهم، فيما يُقدم الحزب وسائل مواصلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الخروج بكثافة في الساعات الأولى من جانب الناخبين يدل على وعي وثقة المواطن في القيادة السياسية.

وأشاد الدكتور حسين أبو العطا، بمشاركة المصريين بكثافة في الخارج والداخل في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن هذا التصويت يوجه رسالة لكل خائن يريد النيل من أمن واستقرار الدولة المصرية.

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وأوضح أن التعديلات على بعض مواد الدستور تؤسس لمصر الجديدة القوية والمتقدمة، مشيرا إلى أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رصاصة بقلب كل خائن.

وأشار إلى أن الشعب المصري لقن العالم دروسًا ومواقف في أخطر المراحل وسيشهد التاريخ على ذلك، موجها الشكر للمصريين على المشاركة الكبيرة في الاستفتاء وإدراكهم لخطورة المرحلة الراهنة في تاريخ مصر ووقوفهم بجانب الدولة المصرية في كل الأزمات.