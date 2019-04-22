ما هو حلف الناتو العربي الموجه ضد إيران ولماذا رفضت مصر المشاركة فيه؟

اعداد محمد بشاري

كانت إحدي الأفكار الأساسية التي رددها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارته للدول العربية، هي الدعوة إلى تأسيس تحالف استراتيجي شرق اوسطي، يضم دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن. وركز علي الخطر الذي تمثله ايران باعتباره أكثر الأخطار إلحاحا في المنطقة.

وفكرة هذا التحالف ليست بجديدة وإنما طرحتها واشنطن في أوقات سابقة، فبعد اعلان بريطانيا عزمها علي الانسحاب من الخليج عام 1967، صرح يوجين روستو وكيل الخارجية الأمريكية في فبراير 1969 أن بلاده تسعي الي اقامة تكتل إمني يشمل تركيا وايران وباكستان والسعودية والكويت لحفظ الأمن ضد التهديدات السوفيتية واليسارية. ورغم إعلان أغلب هذه الدول رفضها للفكرة, واستمرار توتر العلاقات بين الدول العربية وايران بسبب تنامي قُدراتها العسكرية بشكل مذهل واحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث في 1971, فقد عملت واشنطن علي تحسين العلاقات بين الطرفين.

وأخذت الفكرة دفعة جديدة في ظل ترامب، واحاديثه المتكررة عن ضرورة ان يتحمل الحلفاء مسئولياتهم العسكرية والمالية وأن أمريكا لن تحارب نيابة عن أحد ولن تتحمل تكاليف حماية أمن الدول الأخري، ففي مايو 2017، أشار إلي ذلك خلال اجتماعاته مع القادة الخليجيين والقمة العربية الاسلامية الأمريكية، ووردت أيضا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018.



رفض مصر المشاركة في هذا الحلف

تعتقد القاهرة أن تشكيل حلف الناتو العربي، والذي يحتمل أن يضم البحرين وقطر والكويت والإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، يمكن أن يخلق توترات في علاقاتها مع إيران. وعلاوة على ذلك، تشعر مصر بالقلق لأن هذا التحالف قد يقع في مأزق إذا لم يفز دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.كما انها تشكك في جدية المبادرة، فهي لم تر بعدُ خطة أولية تحدد ملامح هذا التحالف.