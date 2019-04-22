"الصراف رفض".. كامل الوزير يصطحب مواطنًا لقطع تذكرة قطار

كتب- أسامة عبدالكريم:
اشتكى أحد الركاب للفريق كامل الوزير، وزير النقل، من عدم وجود تذاكر قطارات .
واصطحب الوزير، المواطن لقطع تذكرة من شباك التذاكر، بعد رفض الصراف، ورد الصراف، قائلا: "معنديش تعليمات بصرف التذاكر واقف".
وطالب وزير النقل، المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد والمهندس سامي عبدالتواب رئيس المسافات الطويلة والقصيرة بالهيئة، بوضع آلية لصرف التذاكر واقفا.
وأجرى الفريق كامل الوزير، جولته التفقدية بمحطة الجيزة، اليوم الاثنين؛ لمتابعة عمليات الاستفتاء بلجنة المحطة.
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