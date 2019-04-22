مصلحة الأبحاث نبهت المزارعين: احتمال تشكل الصقيع لمدة 48 ساعة بدءا من المساء

نبه رئيس مجلس إدارة ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​ في تل عمارة ​ميشال افرام​ من "احتمال تشكل الصقيع من جراء تأثر ​لبنان​ برياح شمالية غربية باردة، وذلك لمدة 48 ساعة بدءا من مساء الاثنين ولغاية صباح الثلاثاء، ومن مساء الثلاثاء لغاية صباح الاربعاء، ويصل الصقيع الى مرتفعات الألف متر".

وطلب من ​المزارعين​ "اتخاذ الإجراءات المناسبة، علما ان وجهة الرياح ستكون شمالية غربية اي انه يتوجب ان يكون مصدر الحرارة من الجهة الشمالية الغربية".