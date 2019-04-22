نبه رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة ميشال افرام من "احتمال تشكل الصقيع من جراء تأثر لبنان برياح شمالية غربية باردة، وذلك لمدة 48 ساعة بدءا من مساء الاثنين ولغاية صباح الثلاثاء، ومن مساء الثلاثاء لغاية صباح الاربعاء، ويصل الصقيع الى مرتفعات الألف متر".
وطلب من المزارعين "اتخاذ الإجراءات المناسبة، علما ان وجهة الرياح ستكون شمالية غربية اي انه يتوجب ان يكون مصدر الحرارة من الجهة الشمالية الغربية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الأبحاث نبهت المزارعين: احتمال تشكل الصقيع لمدة 48 ساعة بدءا من المساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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