سعد زار حداد والعمار مهنئا بعيد الفصح

لمناسبة ​عيد الفصح​ المجيد قام الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​، يرافقه وفد من التنظيم، بزيارة الى مطراني الموارنة والروم الكاثوليك في ​مدينة صيدا​ لتقديم التهنئة.

واستهل سعد جولته بزيارة مطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك، حيث قدم والوفد المرافق التهنئة لراعي الأبرشية ​المطران ايلي حداد​، بحضور عدد من الأباء.

كما زار سعد مطرانية صيدا ودير القمر للموارنة في محلة البوابة الفوقا، حيث قدم التهاني الى رئيس أساقفة صيدا ودير القمر للموارنة ​المطران مارون العمار​ في صالون المطرانية، بحضور المونسنيور الياس الأسمر.

وكان سعد قد زار ايضا مدرسة راهبات مار يوسف الظهور صيدا (السان جوزيف) وقدم التهنئة لرئيسة المدرسة الأم اوجيني جنبرت بحضور عدد من الراهبات المسؤولات في المدرسة.

وقد وجه سعد التهنئة للبنانيين لمناسبة عيد الفصح، آملا أن يحمل العيد تغييرا حقيقيا للشعب اللبناني وحلولا لمختلف الأزمات التي تعصف بالوطن، وأمناً واستقراراً لشعوب العالم، وأن ينتهي الإرهاب الذي يضرب الآمنين في مختلف أنحاء العالم ومن مختلف الطوائف والمذاهب.