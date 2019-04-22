الشيخ جبري ندد بالتفجيرات الإرهابية التي وقعت في سيرلانكا

ندد أمين عام حركة الأمة فضيلة الشيخ عبد الله جبري بالجرائم الإرهابية التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولومبو، التي تصبّ في مسلسل الحروب الإجرامية التي تستهدف الإنسان وحرمة قتل النفس التي حرّم الله سبحانه وتعالى قتلها.
واعتبر فضيلته أن الأعمال الإرهابية الإجرامية في نيوزلندا وسريلانكا، والتي أودت بحياة مئات الآمنين في بلدهم، بعيدة وغريبة عن رسالة الشرائع السماوية والدين الإسلامي الحنيف، والتي وُجد من أجلها الإنسان، ووُجدت من أجله. وأشار إلى أن المستفيد الوحيد من هذه الأعمال الإرهابية هو العدو الصهيوني.
وتوجه الشيخ جبري بالتعازي الحارّة لسريلانكا وشعبها، ولذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
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