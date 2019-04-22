المفتي الصلح دان الهجوم على مركز مباحث الزلفي في شمال الرياض

دان مفتي ​بعلبك الهرمل​ الشيخ ​خالد الصلح​ "الهجوم الارهابي على مركز مباحث الزلفي في شمال ​الرياض​"، معتبراً أن "الهجوم السافر الذي يزعزع الامن والاستقرار ببلاد الحرمين الشريفين تقوم به جهات تكفيرية ارهابية لا تنتمي لدين ولا تمّت للانسانية بشيء".

من جهة أخرى، أكد المفتي الصلح "دور ​السعودية​ وعلى رأسها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان في رعاية شؤون الحرمين وتأمين الراحة لزوار بيت الله، أيضاً بدورها في توحيد المواقف العربية والخير التي تسعى له لكل من الامة العربية والاسلامية ولوطننا ​لبنان​ وذلك عبر سفيرها في ​بيروت​ الاستاذ ​وليد البخاري​".