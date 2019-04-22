النشرة: تبادل للاسرى والمختطفين بين السلطات السورية والمسلحين في دير قاق

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​سوريا​ بأنه "تمت عملية تبادل للاسرى والمختطفين بين السلطات السورية والمسلحين تم خلالها تحرير عدد من المختطفين لدى المسلحين مقابل الافراج عن عدد من الموقوفين لدى ​الجيش السوري​ وذلك في منطقة دير قاق في شرق حلب بحضور وفد روسي وتركي".

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