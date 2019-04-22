أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية عبد الله الربيعة في تصريح له بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان "أنني سعيد بتواجدي في بلدي الثاني لبنان وسعدت بلقاء المفتي دريان"، مشيراً إلى أنه "خلال اللقاء تم التأكيد على حرص السعودية على دعم البرامج الاغاثية لجميع المحتاجين في لبنان وسنمد أيدي التعاون مع دار الفتوى أو المنظمات والمؤسسات الانسانية والحكومية والاجتماعية في لبنان".
وشدد على أن " الجميع متفائل بمستقبل لبنان وهناك حرص من جميع الطوائف اللبنانية ببناء لبنان جديد والدول الصديقة للبنان وفي مقدمتها السعودية تدعم عودة لبنان إلى البناء والتطور والاستقرار".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الملك السعودي من دار الفتوى: متفائلون بمستقبل لبنان وحريصون على دعمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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