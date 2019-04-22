مستشار الملك السعودي من دار الفتوى: متفائلون بمستقبل لبنان وحريصون على دعمه

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية ​عبد الله الربيعة​ في تصريح له بعد لقائه مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​عبداللطيف دريان​ "أنني سعيد بتواجدي في بلدي الثاني لبنان وسعدت بلقاء المفتي دريان"، مشيراً إلى أنه "خلال اللقاء تم التأكيد على حرص ​السعودية​ على دعم البرامج الاغاثية لجميع المحتاجين في لبنان وسنمد أيدي التعاون مع ​دار الفتوى​ أو المنظمات والمؤسسات الانسانية والحكومية والاجتماعية في لبنان".

وشدد على أن " الجميع متفائل بمستقبل لبنان وهناك حرص من جميع ​الطوائف​ اللبنانية ببناء لبنان جديد والدول الصديقة للبنان وفي مقدمتها السعودية تدعم عودة لبنان إلى ​البناء​ والتطور والاستقرار".