النشرة: تساقط حبات كبيرة من البرد في النبطية وتدن بدرجات الحرارة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بان "المدينة والقرى المحيطة تشهد تساقط حبات كبيرة من البرد مصحوبة ببرد قارس وتدن ب​درجات الحرارة​ ورياح باردة وتساقط ​أمطار​ غزيرة"، مشيراً إلى "أنها ادت إلى تكوين برك على الطرقات ما اعاق ​حركة المرور​ عليها ولامس ​الضباب​ المرتفعات الجبلية في ​إقليم التفاح​ و​مرجعيون​ ووجه ​الدفاع المدني​ اللبناني النداءات للسائقين بضرورة ​القيادة​ بحذر تخوفا من الانزلاقات".

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