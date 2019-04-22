الرئاسة الجزائرية: الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها الدستوري

أعلن الأمين العام للرئاسة الجزائرية حبة العقبي أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 أيار المقبل ستجري في موعدها الدستوري المقرر.

وفي تصريحات للصحفيين على هامش اللقاء التشاوري الذي نظمته ​الرئاسة الجزائرية​ بقصر الأمم للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، أكد أن "المشاورات التي بدأها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ستتواصل حتى الانتخابات الرئاسية التي ستجري في موعدها".

وأكد تواصل مشاورات الرئيس بن صالح مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لكونها ترتبط بمستقبل البلاد وبتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، لافتاً إلى أن هذه المشاورات ترمي إلى إرساء الديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة والتأسيس لنظام سياسي جديد.

وأعلن أن رئاسة الجمهورية وجهت الدعوة للجميع من أجل التشاور حول موضوع مهم وللمعارضة منطقها الخاص، في إشارة لمقاطعة عدد من أحزاب المعارضة وحزبين من الأغلبية البرلمانية لأعمال اللقاء.