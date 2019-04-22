المتحدث باسم الجيش الليبي: نبعد 10 كلم عن مركز العاصمة طرابلس

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ ​أحمد المسماري​ "اننا نبعد 10 كلم عن مركز العاصمة الليبية ​طرابلس​". وفي 4 نيسان، أطلق المشير ​خليفة حفتر​، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس والتي قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، كان مقررا الأحد والثلاثاء المقبلين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني ب​النفط​، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

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